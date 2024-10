Mann nimmt Handgranate mit zur Polizei - Spezialkräfte rücken an

Der Eingangsbereich sowie die umliegenden Büroräume seien gesperrt worden, hieß es. (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe ein 57-Jähriger Mittwochmittag in einem Müllcontainer in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen in einer Tasche eine Handgranate gefunden.

"Da er sie nicht dort lassen wollte und nicht weiter wusste, nahm er die Granate mit zur Polizeiinspektion Bad Salzungen", so die Uniformierten. Er habe sie im Vorraum abgestellt und damit den Polizisten übergeben, hieß es weiter.

Der Eingangsbereich sowie die umliegenden Büroräume seien gesperrt worden, da laut Polizei vor Ort nicht geklärt werden konnte, ob es sich um eine scharfe Granate handelte.

Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes trafen den Angaben zufolge am späten Nachmittag in der Dienststelle ein, sicherten die Handgranate und transportierten sie ab. Das Ergebnis, ob es sich um eine scharfe Handgranate handelte, sei noch ausstehend, hieß es am Freitagvormittag.