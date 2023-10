06.10.2023 14:52 Mann entfernt Unkraut mit Gasbrenner, dann brennt eine Gartenhütte: 86-Jähriger verletzt

In Eisenach entfernte am Donnerstag ein 86-Jähriger Unkraut mit einem Gasbrenner. Später geriet eine Gartenhütte in Brand. Der Mann wurde verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Eisenach - In Eisenach ist eine Gartenhütte infolge eines Feuers vollständig zerstört worden. Ein 86-Jähriger wurde verletzt. Der Mann entfernte Unkraut mit einem Gasbrenner, dann stellte er den Brenner in einer Gartenhütte ab. (Symbolbild). © 123rf/firina Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entfernte der Mann am Donnerstag Unkraut mit einem Gasbrenner. Den Angaben nach stellte er den Brenner anschließend in einer Gartenhütte ab. In der Folge sei die Gartenhütte in Brand geraten, heißt es. Sie wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch eine Hausfassade wurde beschädigt. Thüringen "Mysteriöses" Fischsterben in Weimar: Das soll die Ursache sein! Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf schätzungsweise 10.000 Euro. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt.

Titelfoto: 123rf/firina