Mann findet unbekannten Stoff in Briefkasten, dann kommt es zum Feuerwehr-Einsatz

Nordhausen - Ein Gefahrgutzug der Feuerwehr ist am Dienstagabend im Norden Thüringens zum Einsatz gekommen. In einem Briefkasten war eine unbekannte Substanz entdeckt worden.

Die Feuerwehr kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Mann fand den unbekannten Stoff in seinem Briefkasten in der Töpferstraße in Nordhausen, wie aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen von Mittwochvormittag hervorging.

Daraufhin habe der Mann gegen 19.30 Uhr den Notruf gewählt.



Laut LPI sicherte der Gefahrgutzug der Nordhäuser Berufsfeuerwehr die Substanz. Wie TAG24 auf Nachfrage von der LPI erfuhr, war die pulverartige Substanz verpackt.