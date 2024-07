Mann in Thüringen von Zusteller-Fahrzeug überrollt!

Werra-Suhl-Tal - Ein Mann ist in Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) von einem Zusteller-Fahrzeug überrollt worden. Er verletzte sich schwer.

Der Mann verletzte sich laut Polizei schwer. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Fahrer eines Zusteller-Fahrzeuges am Mittwochmittag im Begriff gewesen, Sendungen in der Bahnhofstraße auszuliefern.

Den Angaben zufolge sicherte er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend gegen ein mögliches Wegrollen, sodass dieses rückwärts die abschüssige Straße hinabrollte.

Der Mann sei beim Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, darunter geraten und überrollt worden, hieß es.