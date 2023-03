Maskierte Täter brechen in Jet-Tankstelle ein: Kripo sichert Spuren

Weimar - In Weimar und Umpferstedt haben Unbekannte in der Nacht zu Montag zwei Tankstellen überfallen.

Die Polizei konnte die Täter noch nicht schnappen, sicherte allerdings Spuren am Tatort. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Gegen 2.35 Uhr hatten zwei maskierte Täter mit einem Gegenstand die Scheibe des Nachtschalters der Jet-Tankstelle in der Buttelstedter Straße eingeschlagen.

Im Anschluss kletterten die Diebe durch das kaputte Fenster in die Tankstelle und klauten Zigaretten- und Tabakwaren. Danach entfernten sich die Täter zu Fuß vom Tatort.

Der Schaden am Fenster wird von der Polizei auf 1500 Euro geschätzt. Zur Schadenshöhe des geklauten Tabaks liegen noch keine Informationen vor. Die Kripo sicherte bereits Spuren am Tatort. Ein Spürhund kam ebenfalls zum Einsatz. Wegen des Einbruchs und den Maßnahmen der Polizei blieb die Tankstelle am Montagmorgen geschlossen.

Kurz vor dem Einbruch in die Jet-Tankstelle in Weimar ereignete sich im knapp acht Kilometer entfernten Umpferstedt ein ähnlicher Vorfall. Hier versuchten Unbekannte, mit einem Brechwerkzeug die Tür einer Tankstelle aufzubrechen, allerdings hielt diese dem Einbruchsversuch stand, weshalb die Täter ohne Beute flüchteten. Der an der Tür verursachte Schaden liegt den Angaben nach bei 500 Euro.