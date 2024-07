Massenansturm wegen Hitzewelle: Freibäder verhängen Einlassstopp

Gotha - 30 Grad und mehr - Hoch "Frederik" hat die Menschen am Samstag in Thüringen ins Freibad getrieben. Im Landkreis Gotha mussten manche Bäder einen Einlassstopp verhängen.

Am heißen Wochenende strömten überdurchschnittlich viele Menschen in die Freibäder im Landkreis Gotha. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Vielerorts verzeichneten die Freibäder im Kreis Gotha einen Besucherrekord.

Wie das Südbad in Gotha mitteilte, wurden fast 600 Badegäste gezählt. An normalen Tagen seien es etwa halb so viele, hieß es.

Nahezu aus allen Nähten platzte auch das Freibad in Friedrichroda. Hier suchten am Samstag rund 700 Menschen eine Abkühlung - ebenfalls doppelt so viele wie an anderen Tagen.

Viele Badegäste kamen auch aus umliegenden Orten, wo beispielsweise Freibäder überfüllt waren und die Betreiber einen Einlassstopp verhängen mussten.

Richtig unübersichtlich war es auch in Waltershausen. Dort tummelten sich bereits gegen Mittag mehr als 1000 Badegäste. Gegen 14 Uhr mussten die Betreiber dann erstmals handeln und Menschen am Einlass den Zutritt verwehren. Erst wenn Badegäste gegangen seien, konnten wieder neue das Freibad betreten.