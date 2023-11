Mehr als 100 Jahre alte Flaschenpost in historischem Schloss entdeckt

Gotha - Forscher und Handwerker haben nun eine mehr als 100 Jahre alte Flaschenpost auf Schloss Friedenstein in Gotha entdeckt.

Die handgeschriebene Nachricht aus dem Jahre 1891 steckte in einer beschädigten Glasflasche. © Nico Wörner/ProDenkmal/Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten/dpa

Bei Vorbereitungen für Sanierungsmaßnahmen im Westturm des Barockschlosses sei die beschädigte Glasflasche beim Sockel einer Säule in einer kleinen Kammer gefunden worden. In der Flasche steckte eine handgeschriebene Nachricht aus dem Jahr 1891, wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) am Donnerstag weiter mitteilte.

Die Flaschenpost sei bei einer Umgestaltung von angrenzenden Räumen hinterlegt worden. Neben Informationen zum damaligen Umbau finden sich in der Nachricht Hinweise zu Ereignissen und Lebensmittelpreisen aus der Zeit. Etwa ein Verweis darauf, dass die Räume für die "gothaische Geldlotterie" mit vier Ziehungen pro Jahr genutzt worden waren.

"Die Nachricht wirft ein knappes, aber aufschlussreiches Schlaglicht in die Baugeschichte des Schlosses", erklärt der von der STSG beauftragte Bauhistoriker Udo Hopf.

"Wir erfahren, wie die Räume zuvor genutzt wurden und wer an der Neugestaltung von fünf Räumen 1891 beteiligt war, vom herzoglichen Baurat bis zum Tünchergesellen und der "Reinigungscommission"", so Hopf weiter. Solche Details müssten sonst aus Archivdokumenten erhoben werden.