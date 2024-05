Mehr Interesse an Polizei-Job: Leiter der Thüringer Polizeischule erklärt, warum!

Zudem habe es sich in den vergangenen Monaten bewährt, dass die Thüringer Polizei auch in den sozialen Medien auf sich aufmerksam gemacht habe.

Im laufenden Jahr haben sich nach Angaben der Polizeischule etwa 2300 Menschen um einen Job im gehobenen oder mittleren Dienst beworben. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Insgesamt sollen in diesem Jahr 250 Nachwuchsbeamte im mittleren und 50 Nachwuchsbeamte im gehobenen Dienst ihre Ausbildung beginnen.

Der Großteil der Polizeivollzugsbeamten in Thüringen gehört zur Laufbahngruppe des mittleren Dienstes. Sie sind in der Regel diejenigen, die zum Beispiel als Streifenpolizisten oder auch in den geschlossenen Polizeieinheiten etwa der Bereitschaftspolizei unmittelbaren Kontakt mit den Menschen im Freistaat haben – bei Verkehrskontrollen ebenso wie bei Ruhestörungen oder bei der Absicherung von Veranstaltungen.

Beamte des gehobenen Dienstes nehmen mittlere Führungsfunktionen innerhalb der Landespolizei wahr.

Nach Angaben von Loyen hat die Thüringer Polizei in den vergangenen Monaten neben Anzeigen in den sozialen Medien auch Werbung etwa im Radio oder im Kino geschaltet, um junge Menschen zu erreichen.

Ebenso sei in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Streifenwagen für den Dienst als Polizist geworben worden.