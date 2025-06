Was Lehrer-Quereinsteiger in Thüringen nun vorbereiten soll

Auch in Thüringen gibt es Quereinsteiger in den Lehrerberuf. Nun sollen neue Lehrkräfte zu einem Vorkurs verpflichtet werden.

Von Sebastian Münster

Erfurt - Der Quereinstieg in den Lehrerberuf ist in Thüringen bereits seit langem das Mittel der Wahl, um den akuten Lehrermangel in einigen Regionen zu bekämpfen.



Das am häufigsten gesuchte Schulfach unter den Stellen an Regel- und Gemeinschaftsschulen ist Mathematik. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa Nun aber werden neue Lehrkräfte zu einem Vorkurs verpflichtet, um sie für die Realität des Unterrichts fit zu machen, heißt es in einer Mitteilung des Bildungsministeriums. "Der Vorkurs bereitet die künftigen Lehrkräfte praxisnah und unterstützend auf ihre neuen Aufgaben vor - damit der Einstieg gelingt und Freude am Beruf von Anfang an spürbar wird", erklärte der Bildungsminister und frühere Gymnasiallehrer Christian Tischner (*1981, CDU). Ziel sei es, die Lehrkräfte konzentriert auf das Unterrichten und auf die Aufgaben im Schuldienst vorzubereiten. Thüringen Thüringer Ministerin fordert bei diesem Thema schnell Klarheit Die Ausbildung in Didaktik und Pädagogik und die Hospitanz an einer Schule finden in dieser Zeit parallel statt. Das Angebot geht zurück auf ein Versprechen im Koalitionsvertrag der Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW.

Christian Tischner (*1981, CDU), Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, erklärte: "Der Vorkurs bereitet die künftigen Lehrkräfte praxisnah und unterstützend auf ihre neuen Aufgaben vor - damit der Einstieg gelingt und Freude am Beruf von Anfang an spürbar wird." (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Mit Förderschwerpunkt: Mehr als ein Dutzend Stellen