Mehrere Menschen von Wohnblock evakuiert, vier Personen mit Rauchgas-Intoxikation

Gera - Mehrere Menschen eines Wohnblocks in Gera mussten evakuiert werden!

Laut Polizei mussten im Zuge der Brandbekämpfung 31 Bewohner des Wohnblocks evakuiert werden. © Björn Walther bw.pictures - Medienproduktion Journalist. | Photographer. | Videographer. | Cutter. | Droneoperator.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rudolstädter Straße teilte der Rettungsleitstelle am frühen Samstagabend einen Kellerbrand mit, wie aus Angaben der Polizei von Sonntagmorgen hervorging.

Laut den Beamten mussten im Zuge der Brandbekämpfung 31 Bewohner des Wohnblocks evakuiert werden. Vier Personen im Alter von 17 bis 72 Jahren erlitten den Angaben nach eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in das SRH-Klinikum verbracht.

Das Haus sei vorübergehend nicht bewohnbar und die Stromversorgung eingeschränkt, hieß es. Ein Teil der Anwohner sei zur Überbrückung in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht worden.

Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden, hieß es weiter. "Die Ermittlungen der Kripo Gera zur Brandursache dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an", so die Polizei am Sonntagmorgen.