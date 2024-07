Menschen landen im Krankenhaus, Geschäfte bleiben geschlossen: Was ist in Pößneck los?

Pößneck - Was ist in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) los? Am Dienstag war es in der Weidenäckerstraße zu einem Großeinsatz der Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei gekommen. Ein beißender Geruch wurde gemeldet. Sieben Menschen landeten im Krankenhaus! Auch am Mittwoch tappt man noch immer im Dunkeln. Die Geschäfte bleiben geschlossen!