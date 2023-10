Mercedes fährt dicht an Pferden vorbei, dann kommt es zum Unglück: Mann schwer verletzt

Mörla - Ein 32-Jähriger ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt worden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 32-Jährige wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ritten ein Mann und eine Frau jeweils auf ihren Pferden hintereinander durch Mörla - einem Ortsteil von Rudolstadt.

Den Angaben nach fuhr ein bislang unbekannter älterer Mann (schätzungsweise 60 bis 70 Jahre) mit seinem silberfarbenen Daimler-Benz dicht an den Pferden vorbei.

Hierbei habe das vom Mann geführte Pferd gescheut. Beim Versuch, das Tier zu halten, kam der 32-Jährige zu Fall und wurde zweimal vom Pferd getreten.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen, musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer des Benz hielt laut Polizei in einiger Entfernung an. Er fragte, ob Hilfe benötigt werde. Nachdem er nach einem Mobiltelefon fragte, stieg er einfach in sein Auto - ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen - und fuhr davon.