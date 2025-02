17.02.2025 13:46 Mit Axt bewaffnet - Kripo ermittelt nach schwerem Raub in Thüringen

Zu einem schweren Raub ist es am Samstag gegen 18 Uhr in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg gekommen.

Von Carsten Jentzsch

Neuhaus am Rennweg - Schwerer Raub im Kreis Sonneberg! Die Kriminalpolizei ermittelt. Zu dem schweren Raub ist es am Samstag gegen 18 Uhr gekommen, wie aus Angaben der Polizei hervorging. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Zu dem schweren Raub ist es am Samstag gegen 18 Uhr in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg gekommen, wie aus Angaben der Polizei von Montagmittag hervorging. Mit einer Axt bewaffnet habe ein Mann die Filiale des Haushaltswarengeschäfts kurz vor Ladenschluss betreten und die beiden noch anwesenden Verkäuferinnen aufgefordert, Geld herauszugeben. Anschließend sei der Täter mit den Tageseinnahmen in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut Polizei gelang es - trotz sofort und umfangreich durchgeführter Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützungskräften - nicht, den Beschuldigten ausfindig zu machen. Thüringen Was für die vielen Karnevals- und Faschingsveranstaltungen in Thüringen wohl zu spät kommt! Die Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld hat die Ermittlungen aufgrund des schweren Raubes übernommen, wie aus den Angaben weiter hervorging. Glücklicherweise seien keine Personen durch die Tathandlung verletzt worden, hieß es. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld entgegen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Hinweise an die Kripo Der Mann kann den Angaben nach wie folgt beschrieben werden: circa 1,75 Meter groß,

schlanke Statur

ausländischer Phänotyp

der deutschen Sprache nicht mächtig

schwarze Daunenjacke

dunkle Jacke, dunkle Hose, hat Winterhandschuhe getragen

führte eine Papiertüte und (möglicherweise auch nach Beendigung der Tathandlung) eine Axt mit sich Laut Polizei werden dringend Zeugen gesucht, die am Samstag, kurz vor 18 Uhr, die oben beschriebene Person gesehen haben oder Angaben zur Identität des Beschuldigten machen können. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-417 1464 unter Nennung der Vorgangsnummer 0041482 entgegen.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa