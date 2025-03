Mitarbeiter einer Baufirma findet Knochen - Ermittlungen in alle Richtungen

Stadtroda - Die Polizei in Thüringen berichtet von einem Knochenfund!

Ein Mitarbeiter einer Baufirma, die gerade mit Baumaßnahmen auf einem Gelände im Goetheweg in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) beschäftigt ist, fand am Mittwochmittag einen Knochen, wie aus Angaben der Polizei von Donnerstagvormittag hervorging.

Dieser sei Anfang der 90er-Jahre aufgelöst und die Überreste in den Heimatstaat überführt worden. "Bis zur Klärung der Sachlage laufen die Ermittlungen in alle Richtungen", so die Polizei.