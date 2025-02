05.02.2025 16:10 Nach Großbrand in Mühlhausen: OB Bruns mit "Macht"-Aussage!

Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Mühlhausen ist dem betroffenen Unternehmen Hilfe in Aussicht gestellt worden.

Von Alexandra Kiel und Marie-Helen Frech Mühlhausen - Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle in Mühlhausen ist dem betroffenen Unternehmen Hilfe in Aussicht gestellt worden. Am Dienstag war aus bisher unbekannten Ursachen Feuer in einer Lagerhalle für Fahrzeugteile in Mühlhausen ausgebrochen. © Silvio Dietzel "Die Stadt Mühlhausen wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Familienunternehmen in dieser existenzbedrohenden Lage zu unterstützen", sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (58, SPD). Er habe dem Geschäftsführer eine andere Halle als Übergangslösung angeboten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. "Es ist ein großes Glück, dass es außer einigen leichten Verletzungen keine schwerwiegenden Personenschäden gab", so Bruns.

Kurz vor Mitternacht seien die Flammen gelöscht und die gesperrte Bundesstraße 247 wieder freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Thüringen Familienbetrieb brennt: Mehrere Verletzte, Schaden in Millionenhöhe Die Untersuchung der Brandursache werde in den nächsten Tagen stattfinden, nachdem die Statik der Halle geprüft wurde, hieß es weiter. In der Zwischenzeit liefert eine Drohne Bilder vom Ort des Geschehens. Am Dienstag war aus bisher unbekannten Ursachen Feuer in einer Lagerhalle für Fahrzeugteile in Mühlhausen ausgebrochen. Das Obergeschoss der Halle wurde den Angaben zufolge vollständig zerstört, drei Menschen wurden leicht verletzt.

