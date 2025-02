05.02.2025 07:20 3.931 Familienbetrieb brennt: Mehrere Verletzte, Schaden in Millionenhöhe

In einer Lagerhalle in der Langensalzaer Straße in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger, Carsten Jentzsch

Mühlhausen - In einer Lagerhalle in der Langensalzaer Straße in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, stand eine Halle des Familienunternehmens "Oßwald Fahrzeugteile und Technischer Handel" in Flammen. Über dem Gebäude war eine riesige Rauchsäule zu sehen. Große Flammen loderten aus der Halle. Ein danebenliegendes Bürogebäude wurde evakuiert. Darüber hinaus war die Bundesstraße 247 am Dienstagabend wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute bis Mitternacht im Einsatz. Bei dem Großbrand wurden den Angaben nach drei Personen leicht verletzt. Sie erlitten Schnittwunden bzw. Rauchgasvergiftungen. Thüringen An Metallpfeiler festgebundener Hund in frostiger Winter-Nacht gefunden: "Hat sehr, sehr stark gezittert" Das Obergeschoss der Halle wurde komplett zerstört. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden soll laut Polizei bei mindestens zehn Millionen Euro liegen. Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gab es auch eine Warnmeldung. Anwohner wurden angehalten Türen und Fenster geschlossen halten. Das betroffene Unternehmen befasst sich mit dem Vertrieb von Fahrzeugersatzteilen aller Art sowie technischen Produkten und gilt deutschlandweit als der Experte für die Herstellung und Instandsetzung von Blattfedern.

