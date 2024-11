Nach Insolvenz: Skilifte im Thüringer Wald öffnen wieder - doch wie geht es weiter?

Steinach/Schmiedefeld - Nach der Insolvenz der Thüringer Alpin GmbH ist der Betrieb der Skilifte in Steinach und in Schmiedefeld in der bevorstehenden Wintersaison gesichert.

Der Lift im Skigebiet steht noch still. Der Betrieb des größten Thüringer Skigebiets in Steinach im Kreis Sonneberg wird in diesem Jahr von der Stadt übernommen. © Jacob Schröter/dpa

Für die Skiarena Silbersattel in Steinach als größtes alpines Skigebiet in Thüringen springe die Stadt für die kommende Saison zunächst ein, sagte der Steinacher Bürgermeister Udo Bätz (parteilos) der Deutschen Presse Agentur. Eine Firma übernehme Aufgaben wie Kasse, Skiverleih und Schlepplift.

Dies sei jedoch nur eine Übergangslösung, betonte Bätz. Die Stadt als Eigentümer des Skihangs hofft, dass bis spätestens 2026 ein neuer Betreiber für das Skigebiet gefunden ist.

Die Saison werde in Steinach voraussichtlich am 15. Dezember eröffnet. Die Vorbereitungen dazu liefen nach Plan. Zur Skiarena Silbersattel am 842 Meter hohen Fellberg in Steinach gehören acht Abfahrtsstrecken.

Für die Winterwelt in Schmiedefeld springt ebenfalls die Stadt Suhl in dieser Wintersaison übergangsweise ein, wie ein Stadtsprecher sagte. Da in die Anlage Fördermittel geflossen seien, bestehe eine Betreiberpflicht.