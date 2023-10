Nach Italien-Absage: Finden die olympischen Rennrodel-Wettbewerbe jetzt in Oberhof statt?

Oberhof - Seit Wochenbeginn ist klar: Die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien müssen ohne die Bob- und Schlittenrennen auskommen. Ersatz wird nun dringend gesucht! In Thüringen kann man sich die Ausrichtung der Rodelwettkämpfe offenbar vorstellen.

Anfang des Jahres fanden die Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof statt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Wir könnten 2026 die olympischen Rodelwettbewerbe ausrichten. Die Weltmeisterschaften Anfang des Jahres haben gezeigt, dass das Herz des internationalen Rodelsports in Oberhof schlägt", sagte Andreas Minschke, Präsident des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes (TSBV), laut einer Mitteilung.

Man habe die "modernste und nachhaltigste" Bahn der Welt, so der TSBV-Präsident weiter. Wenn es das Internationale Olympische Komitee in Sachen Nachhaltigkeit und Zustimmung in der Bevölkerung ernst meine, sollte es Oberhof nach Ansicht von Minschke als Austragungsort für die Rodelwettbewerbe in den Fokus nehmen.

Ob es dazu jedoch wirklich kommt, ist fraglich. Denn: Deutsche Bahnen sollen bei der Ersatz-Suche wohl keine Rolle spielen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hatte Thomas Schwab, Generalsekretär und Sportdirektor im Bob- und Schlittenverband für Deutschland verneint, Deutschland stünde als Ersatz-Gastgeber für die olympischen Wettbewerbe im Bob, Rodeln und Skeleton 2026 bereit.