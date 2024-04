Nach Rauswurf: Stefan Effenberg und VR Bank wollen sich außergerichtlich einigen

Trotz Schieflage der VR Bank seien die Einlagen der Kunden sowie Genossenschaftsanteile sicher. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der für kommende Woche geplante Termin sei aufgehoben worden, erklärte das Arbeitsgericht Suhl.

Laut Angaben des Gerichts befänden sich der TV-Experte und die Bank in sogenannten Güteverhandlungen.

Die VR-Bank selbst bestätigte die Verhandlungen, zu genaueren Details äußerte sie sich aber nicht.

Grund für die Unstimmigkeiten ist der Rauswurf des Champions-League-Siegers von 2001. Effenberg war bei der Genossenschaftsbank in Thüringen angestellt. Seine Aufgabe: deren Geschäfte mit der Finanzierung von Spielertransfers im Profifußball ankurbeln. Konkret soll der Ex-Profi zeitweise beratend tätig gewesen sein, wenn es um Kredite an Fußballvereine ging.

Da sich die Bank nun jedoch aus dem Fußballgeschäft zurückziehen will, wurde der 55-Jährige zum 1. April dieses Jahres gekündigt.

Besonders positive Nachrichten schrieb die Volksbank Bad Salzungen-Schmalkalden in den vergangenen Monaten nicht. Durch einen massiven Bedarf an Wertberichtigungen auf Kredite, Immobilien und Beteiligungen sei die Bank in Schieflage geraten.