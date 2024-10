Nach Suche mit Hubschrauber: Mann landet im Knast!

Auch ein Polizeihubschrauber kam am Sonntag zum Einsatz. (Archivbild) © Carsten Jentzsch

Der Mann wurde noch am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen, wie TAG24 am Dienstag im Gespräch mit der Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl erfuhr.

Am gestrigen Montag habe die Vorführung vor dem Amtsgericht in Eisenach (ebenfalls Wartburgkreis) stattgefunden, so die LPI. Der zuständige Richter ordnete den Angaben zufolge Untersuchungshaft an.

In der Nacht zum Sonntag hatte die Mitarbeiterin einer Agrargenossenschaft in Langenfeld (Ortsteil von Bad Salzungen) einen Einbruch gemeldet, wie aus früheren Angaben der Uniformierten hervorging. Diesen war weiterhin zu entnehmen, dass sich die Mitarbeiterin am Morgen erneut gemeldet hatte - da sich eine männliche Person auf dem Gelände der Agrargenossenschaft an einem Radlader zu schaffen mache.

Die Person flüchtete laut den Angaben von Sonntag fußläufig über ein Feld in Richtung Kaltenborn (ebenfalls ein Ortsteil der Stadt Bad Salzungen). Zur Suche kam dann auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Einsatz waren die Beamten dann auch auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge.