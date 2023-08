Natur pur auf 91 Kilometern: Deutschlands schönster Wanderweg liegt in Thüringen

Jena - Der schönste Wanderweg Deutschlands ist in Thüringen zu finden!

Der Aussichtspunkt "Landgrafen" befindet sich oberhalb der Stadt. © Bodo Schackow/dpa

Die Saalehorizontale rund um Jena ist zum schönsten Wanderweg in der Bundesrepublik gekürt worden.

Der 91 Kilometer lange Rundweg setzte sich in einer Abstimmung für die Zeitschrift "Wandermagazin" in der Kategorie Mehrtagestouren durch, wie die Verantwortlichen der Zeitschrift mitteilten.

Neben schmalen Pfaden, Buchenwäldern, Ruhebänken und Streuobstwiesen biete die Saalehorizontale einen Aussichtspunkt namens "Landgrafen". Von dort aus können Wanderer auf die Stadt herabblicken.

Auf Platz zwei wurde der Wanderweg "Seven Summits" im Bayerischen Wald gewählt. Rang drei ging an den "Malerweg" in der Sächsischen Schweiz.