Notruf: Polizei fährt mit Großaufgebot zu Berufsschule!

Weimar - Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Montag zu einer Berufsschule in Weimar gefahren!

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Wie die Uniformierten am frühen Nachmittag mitteilten, habe die Polizei kurz vor 12 Uhr einen Notruf über eine "angebliche Messerattacke" in einer Berufsschule in Weimar-Nord erhalten.

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort gefahren, hieß es weiter. "Schnell konnte Entwarnung gegeben werden", berichteten die Beamten.

Es habe sich herausgestellt, "dass zwei Schüler einen Disput aus persönlichen Gründen untereinander hatten und bei einem Faustschlag ein Messer aus der Tasche des Zuschlagenden fiel".

Jedoch sei dieses Messer zu keiner Zeit verwendet worden. Ein jugendlicher "Streitpartner" sei mit leichten Verletzungen durch einen Schlag zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.