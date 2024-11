Notrufe über Frau mit Mistgabel - mehrere Streifenwagen vor Ort

Nordhausen - Für Aufregung dürfte eine Frau (37) in Nordhausen gesorgt haben. Es gab mehrere Notrufe!

Die Polizei berichtete: "Die Frau war deutlich in einem besorgniserregenden Zustand." (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Wie die Uniformierten am Sonntag mitteilten, habe die Polizei am Samstagmorgen mehrere Notrufe aus dem Bereich der Neanderstraße in Nordhausen erhalten.



Wie "wild geworden" sei dort eine Frau gerade dabei, mit einer Mistgabel auf Autos einzuschlagen. Aus weiteren Notrufen sei zu entnehmen gewesen, dass die Frau sich in ein Mehrfamilienhaus zurückgezogen habe, hieß es weiter.

Mit mehreren Streifenwagen war die Polizei den Angaben zufolge vor Ort. Der Sachverhalt habe sich bestätigt. Bei günstiger Gelegenheit sei der Zugriff erfolgt, hieß es. Die 37-Jährige wurde laut Polizei unter Hinzuziehung der zuständigen Stellen des Landratsamtes Nordhausen und in Begleitung der Polizei durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.