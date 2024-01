05.01.2024 12:49 Parken war kostenlos, trotzdem massig Strafzettel verteilt: Stadt entschuldigt sich

In der Innenstadt von Altenburg ist das Parken an "gesetzlichen Feiertagen gebührenfrei". Dennoch erhielten Autofahrer an Weihnachten einen Strafzettel.

Von Christian Rüdiger

Altenburg - In der Innenstadt von Altenburg ist das Parken an "gesetzlichen Feiertagen gebührenfrei". Dennoch erhielten zahlreiche Autofahrer an Weihnachten einen Strafzettel. Die Empörung war groß. In der Altenburger Innenstadt wurden an Weihnachten zahlreiche Strafzettel verteilt, obwohl das Parken an Feiertagen kostenlos ist. (Symbolfoto) © 123RF/bradcalkins Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, hatten zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes auf dem Kornmarkt Strafzettel verteilt, obwohl sie das eigentlich nicht hätten tun dürfen, da auf den dort stehenden Parkscheinautomaten das Parken an Feiertagen als gebührenfrei gekennzeichnet ist. Insgesamt 28 Autofahrer erhielten daraufhin ein Knöllchen. Die Empörung auf diese Aktion des Ordnungsamtes ließ nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien wurde verteilten Strafzettel beispielsweise als "dreiste Frechheit" bezeichnet. Nur einen Tag später, am 27. Dezember, ruderte die Stadt Altenburg bereits wieder zurück. Gegenüber der "Leipziger Volkszeitung" hatte Rathaussprecher Marcel Schmidt erklärt, dass die eingesetzten Mitarbeiterinnen noch relativ neu im Dienst waren. Thüringen Kinderleiche in Garten gefunden: Junge Mutter und ihr Partner mehr denn je im Fokus der Ermittler In einer nun veröffentlichten Pressemitteilung bat das Rathaus um Entschuldigung und teilte mit, dass alle 28 Verfahren eingestellt wurden. Die Bußgeldstelle hatte zunächst alle Verwarnungen im Einzelfall geprüft, da es Verkehrswidrigkeiten gibt, die auch an Feiertagen geahndet werden müssen. Dazu zählt unter anderem das Parken in einer Feuerwehrzufahrt. Nach Prüfung aller 28 Strafzettel stellte sich heraus, dass die Knöllchen irrtümlich von den Mitarbeiterinnen verteilt worden waren. Wer das Bußgeld bereits bezahlt hat, soll zeitnah eine Rückerstattung erhalten, erklärte die Stadt.

