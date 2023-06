Passant findet 2000 Euro auf Fußweg und will sie behalten, dann erlebt er eine böse Überraschung

Ein Passant fand mehrere Tausend Euro Bargeld und wollte die Scheine behalten. Allerdings waren die Banknoten wohl nicht echt. (Symbolfoto) © 123rf.com/maabaff

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann am Wochenende auf einem Fußweg am Flößrasen in Bad Salzungen über 2000 Euro gefunden.

Der Passant witterte hierbei wohl die Chance, leichtes Geld zu machen und steckte sich die Moneten ein. Mit dem gefundenen Geld ging er in der Folge zur Bank, um es auf dem Konto eines Bekannten einzuzahlen, erklärten die Beamten.

Dann folgte die böse Überraschung für den unehrlichen Finder. Der Vorgang, das Geld einzuzahlen, schlug fehl, da sich der Automat weigerte, die Scheine anzunehmen. Statt einem Plus von 2000 Euro ploppte auf dem Bildschirm des Bankautomaten die Meldung "Falschgeld" auf.

Laut Polizei handelte es sich bei den vermeintlichen Banknoten offenbar um Spielgeld. Als Konsequenz für seine Handlung kassierte der Mann eine Anzeige wegen Unterschlagung.