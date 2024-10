Pilz-Saison in Thüringen: So sieht die Ausbeute bisher aus!

Nach zuletzt reichlich Regen sind in vielen Thüringer Regionen die Pilze aus dem Boden gesprossen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Nach zuletzt reichlich Regen sind in vielen Thüringer Regionen die Pilze aus dem Boden gesprossen. Die Bedingungen für Pilzsammler seien jetzt optimal, sagte der ehrenamtliche Pilz-Sachverständige im Kreis Hildburghausen, Mario Wolf.

Allerdings sei das Aufkommen regional sehr unterschiedlich. Während es etwa in den Höhenlagen des Thüringer Waldes "Pilze ohne Ende" gebe, müssten sich Sammler beispielsweise in der Gegend um Römhild noch gedulden. Die Trockenheit im August habe das Pilzwachstum in einigen Regionen verzögert. Wolf rechnet in diesem Jahr mit einer normalen Saison.



Pilze bevorzugen feuchtes Wetter und maximal 25 Grad Tagestemperatur. Daher sorgt die bisherige feuchtwarme Witterung vielerorts für eine gute Ausbeute.

Laut der Landesforstanstalt sind derzeit gerade in den Fichtenwäldern Steinpilze reich zu finden, in Kiefernbeständen die Krause Glucke, auf Wiesen Champignons und in Laub- und Mischwäldern Hallimasch.