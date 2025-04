Polizei-Einsatz in Südthüringen - auch Hubschrauber und SEK angefordert

Sonneberg - Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Montag in Sonneberg gekommen. Auch Hubschrauber und das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurden angefordert.

Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

In den frühen Morgenstunden sind zahlreiche Polizeikräfte in einen Einsatz in Sonneberg eingebunden worden, wie aus Angaben der Beamten hervorging. Ermittelt werde gegen einen 34-jährigen Sonneberger.

Dieser soll laut Polizei am Montag im Zeitraum von 1 Uhr bis gegen 7.30 Uhr im Sonneberger Stadtgebiet sowie einem angrenzenden Waldstück mit einem Motorrad beziehungsweise Quad unterwegs gewesen sein, nachdem es zuvor in einer Bar in der Gustav-König-Straße unter anderem zu einer "Bedrohung durch ihn" gekommen sein soll.

"Insbesondere werden Mitteilungen zu mutmaßlichen Schussabgaben durch den 34-Jährigen erbeten", so die Beamten am Nachmittag.

Ein zunächst unbekannter Täter soll mit einem Motorrad geflüchtet sein - "während der Flucht sollen auch vermeintliche Schussgeräusche wahrgenommen worden sein".