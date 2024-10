Polizei findet Mann leblos in Zelle!

Gotha/Erfurt - Ein Mann ist in Thüringen in Polizei-Gewahrsam verstorben!

Der Mann sei in der vergangenen Nacht in einer Zelle des Inspektionsdienstes Gotha verstorben, hieß es. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Es handelte sich um einen 31-Jährigen, wie am Dienstagvormittag aus Angaben der Polizei hervorging. Der Mann sei in der vergangenen Nacht in einer Zelle des Inspektionsdienstes Gotha verstorben, hieß es.

Die Uniformierten berichteten, dass der "Alkoholisierte" nach einer Widerstandshandlung am Abend durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden sei.

Gegen 1.40 Uhr wurde der Mann den Angaben zufolge leblos in seiner Zelle durch Polizeibeamte aufgefunden. Die "Auffindesituation" lasse nicht auf Fremdeinwirkungen schließen, hieß es weiter.