Polizei-Hubschrauber im Wartburgkreis im Einsatz: Was ist da los?

Auf dem Gelände sei auch ein Radlader festgestellt worden, "welcher vermutlich von einer sich in der Nähe befindlichen Baustelle dahin gefahren wurde", hieß es weiter. Während weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass auf der Baustelle ebenfalls in einen Baucontainer eingebrochen wurde.

Die Polizei teilte weiter mit, dass Zeugen gesucht werden, die Hinweise geben können, beziehungsweise, die in den vergangenen Tagen Beobachtungen zu "Personenbewegungen" auf dem genannten Gelände der ehemaligen Jugendherberge in der Kaltenborner Straße 70 in Bad Salzungen machen konnten. Diese sollen sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der 03695/5510 melden.