Polizei stoppt Autofahrer - Der kann sich kaum noch auf den Beinen halten, Fahrzeug beschlagnahmt!

Oberhof - Die Polizei bekam es am gestrigen Abend im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit einem Autofahrer zu tun, der ein Atemalkoholgerät nicht mehr bedienen konnte. Auch konnte er sich kaum noch auf den Beinen halten. Zudem stellten die Beamten einen Frontschaden am Fahrzeug fest.

Der Mann wurde von der Polizei gestoppt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Autofahrer (63) befuhr am späten Donnerstagabend die Landstraße von Oberhof in Richtung Zella-Mehlis, wie aus Angaben der Polizei vom Freitagvormittag hervorging. Eine im Bereich des Parkplatzes am Rondell befindliche Streife habe ein ungewöhnliches Reifengeräusch vernommen. Dieses sei vom Auto des Mannes ausgegangen, hieß es.

Der Fahrer wurde den Angaben nach mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens gestoppt. Zudem stellten die Beamten einen erheblichen Frontschaden am Fahrzeug fest.



Ziemlich schnell habe sich bei der Kontrolle offenbart, dass der 63-Jährige "aufgrund von vorangegangenem Alkoholgenuss überhaupt nicht mehr in der Lage war, ein Auto zu fahren".

"Die Bedienung des Atemalkoholtestgerätes war ihm nicht mehr möglich und er konnte sich selbst kaum noch auf den Beinen halten", so die Beamten. Von der Polizei wurde der Mann mit ins Krankenhaus genommen, um eine Blutprobe abnehmen zu lassen. Dabei habe der Mann Widerstand geleistet.