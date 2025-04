Polizei Thüringen setzt auf Drogen-Spürhuhn - Stadt Altenburg auf Sex im Rathaus!

So beispielsweise mit einem auf dem X-Account von "CDU in Thüringen" veröffentlichten Antrag der Fraktion der CDU. Darin heißt es unter anderem: "Mehr 'Gehacktes' sagen - Thüringens kulturelle Traditionen wahren - Thüringer Hackfleischbremse umsetzen".

Mit Blick auf die gesamte Stadtbevölkerung seien eine Reihe weiterer Maßnahmen geplant. Die Music Hall werde künftig zu einer Begegnungsstätte, "in der sich Frauen und Männer treffen, die eindeutige Absichten haben". Über ein von der Stadt betriebenes Dating-Portal werde die neue "Erotic Hall" beworben. In der Mitteilung wurden noch weitere Maßnahmen genannt.

"Sowohl neue als auch alle anderen Mitarbeiter der Stadtverwaltung können künftig eine Stunde in der Woche während der Arbeitszeit mit ihrem Partner in einem eigens dafür im Rathaus eingerichteten Raum das für das Erreichen einer Schwangerschaft Notwendige tun", hieß es.

Und in Altenburg? Da setzt man zum 1. April unter anderem auf künftigen Sex im Rathaus, um die Geburtenrate zu steigern. So ging es aus der Scherz-Meldung auf der Seite der Stadtverwaltung Altenburg hervor!

Auch aufseiten der Erfurter Verkehrsbetriebe AG hat man sich beim Thema Aprilscherz große Mühe gegeben. Laut einer Mitteilung auf deren Seite können Fahrgäste künftig ihren Sitzplatz im Voraus buchen – "bequem über die EVAG-App, im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger oder an den Ticketautomaten an den Haltestellen." Die Sitzplatzreservierung koste zusätzlich zum regulären Ticketpreis 1,90 Euro und garantiere einen festen Platz in der gewünschten Bahn und Fahrtrichtung.