Polizisten beweisen gutes Näschen: Etliche Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt!

Erfurt - Insgesamt 23 Cannabis-Pflanzen sind in einem Erfurter Stadtteil beschlagnahmt worden!

Beamte der Bereitschaftspolizei nahmen am Donnerstag gegen 18.15 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen starken Cannabisgeruch wahr. Das teilte die Landespolizeiinspektion (LPI) Erfurt TAG24 am Freitagmorgen mit.

In Paragraf 3 des KCanG heißt es unter anderem: "Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist abweichend von Absatz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt der Besitz von Cannabis wie folgt erlaubt [...] von bis zu drei lebenden Cannabispflanzen."