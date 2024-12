Programm zur Sanierung von Thüringer Schlössern und Burgen - Fischer spricht von "Schwung"

Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, spricht zu Journalisten im Schloss Bertholdsburg. © Martin Schutt/dpa

Im Jahr 2024 sei an neun Stellen gebaut worden, kommendes Jahr seien sechs weitere Baustellen geplant, teilte die Stiftung mit. Auf Schloss Sondershausen seien im laufenden Jahr zwei Projekte abgeschlossen worden. Insgesamt sind 23 Baustellen geplant.

"In diesem Jahr sind wir mit dem Bauen richtig in Schwung gekommen", sagte Stiftungsdirektorin Doris Fischer. "An vielen Stellen läuft es tatsächlich reibungslos nach Zeitplan, was beim Sanieren von komplexen Denkmalen keineswegs selbstverständlich ist."

2025 sollen demnach die Baustellen am Turm und der Ringmauer auf der Burg Weißensee abgeschlossen werden. Außerdem sollen Arbeiten auf Schloss Schwarzburg, der Heidecksburg oder dem Renaissanceschloss in Dornburg beginnen.

Auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen laufen aktuell die Bauarbeiten an der Schlossbrücke. Wenn diese abgeschlossen sind, sollen die Sanierungen von Innenräumen im Süd- und Westflügel anlaufen.