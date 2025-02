27.02.2025 08:48 Raubüberfall auf Tankstelle gemeldet - Mehrere Streifen im Einsatz

Ein gemeldeter Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Siemensstraße in Gera führte am Mittwochabend zum Einsatz von mehreren Polizeistreifen.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Mehrere Polizeistreifen kamen in Gera zum Einsatz. Mehrere Streifen kamen zum Einsatz. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Ein gemeldeter Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Siemensstraße in Gera führte am Mittwochabend zu dem Einsatz, wie aus Angaben der Polizei von Donnerstagmorgen hervorging. Zwei bislang unbekannte, maskierte Täter hätten nach aktuellen Informationen gegen 20.42 Uhr die Tankstelle betreten und die anwesende Mitarbeiterin (59) bedroht, "wobei sie einen pistolenähnlichen Gegenstand vorzeigten". Die Täter erbeuteten Bargeld sowie Zigaretten und entfernten sich zu Fuß in Richtung Gera-Tinz. Eine sofort eingeleitete Fahndung habe jedoch nicht zum Ergreifen der Räuber geführt. "Zum Glück blieb die Mitarbeiterin unverletzt", so die Beamten. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Auffällige Gangart bei einem der Täter Die Beschreibung der Täter laut Polizei: Täter 1 männlich

circa 180 Zentimeter groß

bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzer enger Jeans, schwarz/weiße Turnschuhe

war maskiert Täter 2 männlich

circa 180 Zentimeter groß

bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarz/weiß gestreifter Hose, weiß/graue Turnschuhe



war maskiert Einer der Männer habe zudem eine "auffällige Gangart (wippend)" aufgewiesen. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen (Bezugsnummer 0051971/2025). Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden.

