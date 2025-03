Rentner landet nach Hunde-Biss im Krankenhaus - Polizei sucht Tierhalter

Gotha - Ein Rentner ist in Gotha von einem Hund gebissen worden!

War es ein Rhodesian Ridgeback? (Symbolbild) © 123rf/savytska

Ein Anwohner (69) des Friedrichswerther Wegs in der Goldbacher Siedlung wurde am Samstag gegen 13.10 Uhr vor seiner Haustür von einem frei laufenden Hund in die Wade gebissen, wie aus Angaben der Polizei von Sonntagmorgen hervorging.

"Da die Verletzung nicht unerheblich war, wurde der Rentner in einem Krankenhaus versorgt und dort anschließend stationär aufgenommen", berichteten die Beamten.

Laut Aussagen des Geschädigten soll es sich bei dem Tier um einen kniehohen dunkelbrauen Jagdhund beziehungsweise Rhodesian Ridgeback gehandelt haben.

Die Polizei sei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung auf der Suche nach dem Tierhalter, hieß es.