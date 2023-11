Reporter bei Berichterstattung über AfD-Veranstaltung in Thüringen angegriffen

Der Reporter hatte den Angaben nach von einer AfD-Veranstaltung in Plothen, im Saale-Orla-Kreis, berichtet. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die TA mitteilte, habe ein Reporter der Zeitung von einer AfD-Veranstaltung in Plothen berichtet. Beim Verlassen des Saals sei er erst beschimpft und dann geschlagen worden. Zudem habe man ihm die Kopfbedeckung abgezogen.

Den Angaben nach informierte er zwei Polizisten, die ihn in den Saal begleiteten. Bei der Rückkehr habe er die Angreifer jedoch nicht mehr ausmachen können. "Deshalb entschied er sich gegen eine Anzeige", heißt es in dem Beitrag.

Doch damit nicht genug! Als der Reporter kurze Zeit später in sein Auto stieg und losfahren wollte, habe er in allen vier Reifen Schrauben, die teils bis zum Kopf versenkt waren, bemerkt. In diesem Fall stellte er laut TA Anzeige gegen Unbekannt.

In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass im Zusammenhang mit dem in der Plothenbachhalle stattfindenden Bürgerdialog der AfD - am Donnerstag - von 17.30 Uhr bis gegen 20.45 Uhr spitze Gegenstände in allen vier Reifen eines geparkten Fahrzeugs "eingebracht" worden seien. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.