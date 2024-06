20.06.2024 14:34 Riesige Rauchwolke steigt im Saale-Orla-Kreis in die Luft!

Von Carsten Jentzsch

Weira - In einem Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Eine riesige Rauchwolke steigt nach oben. © NEWS5 / Max Rehe Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld am frühen Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, stehe eine Lagerhalle in Vollbrand. Personen wurden - nach derzeitigen Erkenntnissen - nicht verletzt. Wie es zu dem Brand, der um die Mittagszeit ausgebrochen ist, kam, ist bislang noch unbekannt. Der Schaden beträgt laut Polizei nach ersten Schätzungen grob zwischen 600.000 und 800.000 Euro. Thüringen Achtung! Zahlreiche Vollsperrungen auf A71 in den kommenden Tagen Die Lagerhalle soll - nach ersten Erkenntnissen - wohl massiv beschädigt worden sein. Inklusive der darin gelagerten Materialien wie Ballen aus Vliesstoff und Europaletten! Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren zum Zeitpunkt des Gesprächs noch in Gange. Auch die Polizei sei vor Ort, hieß es.

Titelfoto: NEWS5 / Max Rehe