Saunabesuch endet für zwei Männer in Thüringen mit Anzeigen und Hausverbot

Jena - Ein Saunabesuch endete für zwei Männer in Jena mit Anzeigen und Hausverbot.

Die beiden Männer im Alter von 24 Jahren befanden sich laut Polizei im Saunabereich und belästigten andere Gäste. (Symbolbild) © 123RF/loraliu

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben sich die männlichen Gäste am Mittwochabend in einem Freizeitbad "ungebührlich" verhalten.

Nicht unerheblich alkoholisiert befanden sich die beiden Männer im Alter von 24 Jahren den Angaben zufolge im Saunabereich und belästigten andere Gäste.

Die männlichen Herrschaften wurden auf das Unterlassen angesprochen worden. Ebenso wurde auf das Verlassen der Einrichtung hingewiesen, wie aus den Angaben der Uniformierten hervorging.

Allerdings reagierten die Männer uneinsichtig reagiert, hieß es. Eine Angestellte wurde laut Polizei "äußerst herablassend" von den beiden beleidigt.