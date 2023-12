25.12.2023 08:44 Scheune gerät in Vollbrand: Eine Person verletzt, Schaden im fünfstelligen Bereich!

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es an Heiligabend in Lauchröden, im Wartburgkreis, gekommen. Eine Scheune war in Brand geraten. Ein 50-Jähriger wurde verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Lauchröden - In Lauchröden (Wartburgkreis) ist eine Scheune in Vollbrand geraten. Eine Person wurde verletzt. Ein 50-jähriger Mann wurde in ein Klinikum eingeliefert. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Montagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, ging Heiligabend gegen 23 Uhr über die Rettungsleitstelle eine entsprechende Meldung ein. Den Angaben nach war eine bewohnte Scheune in Vollbrand geraten. Ein 50-jähriger Mann erlitt Brandverletzungen und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Klinikum eingeliefert. Wie es zu dem Brand gekommen ist, sei aktuell noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen hierzu laufen. Thüringen Viel befahrene Bundesstraße in Thüringen überflutet - etliche Sperrungen! Der Schaden wird laut Polizei gegenwärtig auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Eine Brandwache wurde eingeleitet.

Titelfoto: Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa