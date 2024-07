Schlechtes Wetter macht Thüringer Freibädern zu schaffen - Hoffnung auf sonnigen Restsommer!

In Jena zählten die Stadtwerke über 10.000 Besucher weniger in Ost- und Südbad als noch im Jahr 2023, als 41.200 Gäste verzeichnet wurden.

Auch im Strandbad Stotternheim sprangen nur 13.700 Menschen ins kühle Nass und damit 10.000 weniger als im Vorjahr. Noch sei der Ausblick aber positiv, so eine Sprecherin. "Am Ende der Saison wird abgerechnet."

Wie sich der auswirken könnte, beschreibt Schwimmmeister Martin Schlenkrich vom Freibad am Schwanenteich in Mühlhausen: An einem einzigen warmen Juli-Dienstag seien 1500 Menschen in das Bad gekommen. In der gesamten bisherigen Saison seien es 5000 gewesen.