Schockfund in Eisenach: Tote Person in Waldgebiet gefunden

Eisenach - Erschütternder Fund in Eisenach!

Die Ermittler versuchen nun die Identität sowie das Geschlecht der toten Person zu klären. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Polizei gegenüber dem MDR sagte, wurde eine tote Person in einem Waldgebiet am Metilstein in Eisenach gefunden.

Ob es sich bei dem Leichnam um eine Frau oder einen Mann handelt, könne aktuell noch nicht gesagt werden, teilten die Beamten dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender mit.

Derzeit sei auch noch unklar, wie bzw. warum die Person verstorben ist. Die Ermittlungen sollen diesbezüglich Aufschluss bringen.