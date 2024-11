04.11.2024 18:10 Schon wieder brennt eine Gartenlaube in Thüringer Kleinstadt - Kripo ermittelt

Eine Gartenlaube stand am Sonntag in Bleicherode in Flammen. Es war nicht der erste Brand in diesem Jahr in der Kleinstadt im Kreis Nordhausen.

Von Carsten Jentzsch

Bleicherode - Schon wieder brennt eine Gartenlaube in Bleicherode - einer Kleinstadt im Kreis Nordhausen! Die Höhe des entstandenen Sachschadens belaufe sich auf mehrere Tausend Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. © Silvio Dietzel Die Gartenlaube stand am Sonntag gegen 20.15 Uhr in Flammen, wie am Montag aus Angaben der Polizei hervorging. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, hieß es. Die Laube sei zerstört worden. Auf mehrere Tausend Euro belaufe sich die Höhe des entstandenen Sachschadens. Es war im Übrigen nicht der erste Brand in diesem Jahr in Bleicherode! Neben Gartenlauben waren unter anderem auch Häuser betroffen. Ein möglicher Zusammenhang mit einer Brandserie kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Das ging am Montagnachmittag auf der Seite des MDR hervor. Wie die Uniformierten zum Wochenstart weiter mitteilten, ermittle die Kriminalpolizei zur Klärung der Brandursache. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter 03631/960 zu melden. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nach TAG24-Informationen im Einsatz. © Silvio Dietzel Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig Nach TAG24-Informationen gestaltete sich die Brandbekämpfung der in Vollbrand stehenden Gartenlaube schwierig. Von der Straße bis zum Brandobjekt sind es gut 75 Meter. Schläuche und Scheinwerfer mussten den Berg hochgetragen werden. Nasses Laub und hohes Gras sollen zudem das Finden eines sicheren Weges erschwert haben. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren nach Informationen der Redaktion rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Titelfoto: Silvio Dietzel