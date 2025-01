Seit Anfang Dezember vermisst: Mann aus Jena tot aus Saale geborgen

Jena - Polizei und Feuerwehr haben am Samstagnachmittag eine Leiche aus der Saale in Jena geborgen.

Taucher hatten im Dezember nach dem Vermissten gesucht, nun wurde er tot aufgefunden. (Archivbild) © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Spaziergänger hatten gegen 14 Uhr einen leblos im Gewässer treibenden Körper entdeckt und die Polizei alarmiert.

Wie die Beamten mitteilten, handelt es sich bei dem Toten "zweifelsfrei" um einen seit Anfang Dezember vergangenen Jahres vermissten 63-Jährigen aus Jena.

Der Mann war am 5. Dezember nach einer Feier nicht nach Hause zurückgekehrt. In der Folge blieben intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei ohne Erfolg.

Am 8. Dezember war mit Hunden, ausgehend vom letzten Anhaltspunkt am Bahnhof Göschwitz, die Umgebung nahe der Fußgängerbrücke am Saalebogen zwischen dem Göschwitzer Gewerbegebiet und Lobeda abgesucht worden.

Am 11. Dezember kamen dann Taucher der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz, um nach dem 63-Jährigen zu suchen.