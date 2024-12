Suche nach vermisster Person: Polizei-Taucher in der Saale im Einsatz!

Jena - Polizei-Taucher in der Saale in Jena!

Auch in der Saale wurde am Mittwoch nach dem vermissten 63-Jährigen gesucht. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Wie TAG24 am Nachmittag im Gespräch mit der Landespolizeiinspektion (LPI) Jena erfuhr, beteiligte sich die Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei Thüringen am Mittwoch an Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person.

Nach derzeitigem Stand sei ein 63-jähriger Mann am späten Abend des 5. Dezember (Donnerstag) in Weimar in den Zug Richtung Gera gestiegen und habe diesen in Jena-Göschwitz höchstwahrscheinlich wieder verlassen, hieß es in weiteren Angaben von Donnerstagnachmittag.

Spürhunde hatten Andeutungen gemacht, wonach der Verdacht aufgekommen ist, dass die Person womöglich in die Saale gestürzt ist. Allerdings gebe es bislang keine weiteren Anzeichen hierzu, hieß es zum Zeitpunkt des Gesprächs.

Suchmaßnahmen werden am morgigen Donnerstag fortgesetzt. "Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor, es wird jedoch weiterhin in alle Richtungen ermittelt", hieß es.