Sexueller Missbrauch von Kindern in Jugendeinrichtung? 38-Jähriger in U-Haft!

Mühlhausen/Ebeleben - Ist es in einer Jugendeinrichtung in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gekommen? Ein 38-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft!

Wie die Staatsanwaltschaft Mühlhausen weiter mitteilte, sei die Festnahme am 4. Juli (Mittwoch) erfolgt. Seit dem 5. Juli befindet sich die Person den Angaben zufolge aufgrund richterlichen Beschlusses in Untersuchungshaft.

Bei der des sexuellen Missbrauchs von Kindern tatverdächtigen Person handele es sich um einen heute 38-jährigen Mann, "der in der Einrichtung beschäftigt war", antwortete die Staatsanwaltschaft Mühlhausen TAG24 am Mittwoch schriftlich.

"Das Team und alle Kinder werden professionell begleitet", hieß es vonseiten der Trägerwerk Soziale Dienste Thüringen gGmbH. (Symbolbild) © 123RF/devenorr

Auf die Fragen, um wie viele geschädigte Personen es sich handeln soll und in welchem Alter sich diese befanden, wurde geantwortet: "Die polizeilichen Ermittlungen in der Sache dauern derzeit noch an."

TAG24 kontaktierte am Mittwochnachmittag zudem das Trägerwerk Soziale Dienste Thüringen gGmbH. Am Telefon wies man auf eine Pressemitteilung hin. In der heißt es unter anderem: "Mit großer Bestürzung haben wir von den Vorfällen in einer unserer Einrichtungen erfahren."

Man habe "unverzüglich" gehandelt und arbeite "eng" mit dem Landratsamt, dem Ministerium und den zuständigen Behörden zusammen, "um alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder sicherstellen."

Zudem habe man "unverzüglich" Fachexpertise zur Unterstützung hinzugezogen.