22.02.2023 11:10 Mehrfamilienhaus evakuiert: Mietwohnung brennt lichterloh

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ausrücken. Gebrannt hatte es in einem Mehrfamilienhaus.

Von Christian Rüdiger

Sondershausen - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ausrücken. Gebrannt hatte es in einem Mehrfamilienhaus. Durch das Feuer war die Wohnung hell erleuchtet. © Silvio Dietzel Das Feuer war gegen 21.30 Uhr in einer Wohnung in der Borntalstraße ausgebrochen. Polizei sowie Feuerwehr eilten umgehend zum Einsatzort und evakuierten das betroffene Mehrfamilienhaus. In der Brandwohnung selbst entdeckte die Feuerwehr mehrere in Flammen stehende Textilien. Diese konnten jedoch schnell gelöscht werden. Der Anwohner befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung. Nach rund einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Knapp 30 Kameraden waren neben der Polizei sowie dem Rettungsdienst im Einsatz. Thüringen Der Abfall bleibt liegen: Müllabfuhr in Erfurt und Weimar streikt Zur Brandursache ist laut Polizeiangaben bislang noch nichts bekannt. Die Kripo Nordhausen ermittelt. Fest steht aktuell nur, dass die Brandwohnung zurzeit nicht bewohnbar ist.

