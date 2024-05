Mann tot aufgefunden: Kripo Gotha bittet um Mithilfe

Laut Polizei wurde der 44-jährige Mann am 29. April 2024 (Montag) tot in einer Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße aufgefunden. © Landespolizeiinspektion Gotha / Montage

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, sei der Mann - polnischer Abstammung - am 29. April 2024 (Montag) tot in einer Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße aufgefunden worden.

Laut Polizei wurde im Rahmen der kriminalpolizeilichen und rechtsmedizinischen Untersuchungen eine nicht natürliche Todesursache festgestellt. Alles deutet auf ein Fremdverschulden hin.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge wurde eingeleitet, wie aus den Angaben hervorging.

Der Verstorbene kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

1,73 Meter groß und 70 Kilogramm schwer



schlanke Gestalt



Stirnglatze



Tätowierungen auf beiden Armen



Bekleidung: beigefarbenes T-Shirt, schwarze Jogginghose



Die Polizei fragt unter anderem: Wer hat den Geschädigten von Samstag, 27. April, 12 Uhr bis Sonntag, 28. April, 19 Uhr gesehen? War die Person in Begleitung anderer Personen? Wenn ja, können Angaben zur Identität derer gemacht werden?