"SonneMondSterne"-Festival: Wie die Anreisewelle bislang verläuft und was für Diskussionen sorgte

Saalburg-Ebersdorf - Die Anreisewelle für das "SonneMondSterne"-Festival an der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) verläuft bislang ohne größere Probleme.

Zahlreiche Zelte und Wohnmobile stehen auf den Wiesen und Felder rund um das Festivalgelände vor dem Beginn des Techno-Festivals "SonneMondSterne" an der Bleilochtalsperre. © Bodo Schackow/dpa

Das überarbeitete Verkehrskonzept von Landratsamt, Veranstalter und Polizei funktioniere gut, hieß es von der Polizei.

"Es ist kein Vergleich zum Vorjahr", sagte eine Polizeisprecherin. 2023 hatte es einen langen Stau auf der Autobahn 9 gegeben. In diesem Jahr hat sich der Verkehr bisher laut Polizei nur am ersten Anreisetag am Mittwoch gestaut, kurzfristig sei die Anschlussstelle Schleiz gesperrt worden. Auch Straftaten seien bislang nicht erfasst worden.

Zu Diskussionen hatte die Ankündigung eines Busunternehmens geführt, dass Schulbusse an den Anreisetagen wegen des verstärkten Verkehrs möglicherweise nicht pünktlich sein könnten.

Die Busse seien aber im Großen und Ganzen pünktlich an ihren Zielen gewesen, hieß es seitens des Unternehmens und des Landratsamts des Saale-Orla-Kreises. Ohnehin seien nur wenige Kinder von der Ankündigung betroffen gewesen.