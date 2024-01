28.01.2024 09:04 Spuk auf der Heidecksburg? Mädchen wählt den Notruf!

Eine 14-Jährige war am Samstag zu später Stunde mit Freunden an der Heidecksburg in Rudolstadt unterwegs. Sie wählte den Notruf.

Von Carsten Jentzsch

Rudolstadt - Ein Mädchen hat am Samstag in Rudolstadt zu später Stunde den Notruf alarmiert. Es ging um die Heidecksburg und ein Gespenst. Spukt es auf der Heidecksburg in Rudolstadt? Ein Mädchen wählte am Samstag zu später Stunde den Notruf. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 14-Jährige gegen 22 Uhr mit Freunden an der Heidecksburg unterwegs. Den Angaben nach bekam sie einen Text zu einem Gespenst auf der Heidecksburg vorgelesen. Plötzlich habe sie sich nicht mehr weiter getraut und deshalb die 110 gewählt, hieß es. Thüringen Grippewelle nimmt Fahrt auf: Wer in Thüringen besonders betroffen ist Die Person am anderen Ende der Notrufleitung konnte das Mädchen jedoch beruhigen. Laut Polizei war der Einsatz einer Streife für den Heimweg nicht nötig.

