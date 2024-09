Streit im Straßenverkehr eskaliert - Verletzte und Vollsperrung!

Erfurt - Verrückt: In Erfurt ist es zu einer Vollsperrung gekommen. Hintergrund: Eine Eskalation im Straßenverkehr! Drei Menschen wurden verletzt.

Die Polizei war am Sonntagabend in Andreasvorstadt im Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in der Schlüterstraße, wie TAG24 am Montag auf Nachfrage von der Landespolizeiinspektion (LPI) Erfurt erfuhr.

Hier stritten sich den Angaben zufolge zwei Fahrzeugführer (30 und 26) um einen vermeintlichen Vorfahrtsfehler. Der Ältere habe den Jüngeren dann zum Aussteigen aufgefordert.

Ein Mitfahrer (36), der den Streit habe schlichten wollen, sei dann von dem 30-Jährigen geschlagen worden. In der weiteren Folge kam es laut LPI zu einer Schlägerei zwischen den drei Männern. Sie alle wurden verletzt, wie aus dem Gespräch hervorging.

Für die Dauer des polizeilichen Einsatzes musste die Straße für anderthalb Stunden voll gesperrt werden.